Облачная и дождливая погода ожидается в Приморье 7 ноября

Во Владивостоке осадки возможны в первой половине дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 7 ноября, в Приморье ожидаются небольшие, в некоторых районах – умеренные, осадки. Ветер южный умеренный, местами порывы сильные. Столбики термометров поднимутся до +5…+10°C.

Во Владивостоке облачно, в первой половине может начаться небольшой дождь. Юго-восточный умеренный ветер, во второй половине дня порывы усилятся. Температура воздуха в приморской столице достигнет +7…+9°C.

В Уссурийске переменная облачность, в вечернее время ожидается кратковременный небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного южный, во второй половине дня – умеренный до сильного. В городе потеплеет до +8…+10°C.

В Находке также ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Слабый до умеренного южный ветер. Столбики термометров достигнут +8…+10°C.

Напомним, что, по информации главы «Примгидромета» Бориса Кубая, в ближайшее время погода в крае резко ухудшится. Жителям Приморья стоит готовиться к снегопаду, который ворвется после 10 ноября.

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