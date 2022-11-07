До 20 лет лишения свободы грозит жителю Владивостока за домашнюю нарколабораторию

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке пойдет под суд 38-летний местный житель. По информации пресс-службы УМВД, он оборудовал в своей квартире в доме на Кипарисовой нарколабораторию.

Как рассказали представители ведомства, в жилище ранее судимого приморца нашли колбы, чаши, упаковочные материалы, химические прекурсоры, а также жидкие и сыпучие запрещенные вещества. Сотрудники следственно-оперативной группы при понятых изъяли у нарушителя наркотики. Позже экспертиза показала, что это был мефедрон, общая масса которого достигала 644 граммов.

На допросе мужчина признал свою вину. По его словам, наркотики он готовил не только для личного пользования, но и хотел с их помощью зарабатывать, оставляя «закладки».

На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), а также по части 1 статьи 228.3 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических или психотропных веществ). Приморцу грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего разбирательства.

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