Помощь Фонда «Восточный Порт» позволила усовершенствовать работу пищеблока детской больницы Находки

Приготовление еды - неотъемлемая часть лечебного процесса. Фото: АО «Восточный Порт»

Благодаря помощи «Восточного Порта» юные пациенты Детской больницы (подразделения Находкинской городской больницы, НГБ), как и прежде, обеспечены ежедневным горячим питанием. Две новые 4-конфорочные электроплиты, взамен полностью отработавших свой ресурс, появились в пищеблоке педиатрического отделения в Южном микрорайоне Находки. В рамках реализации Фондом «Восточный Порт» программы социального развития «Здоровье» современное профессиональное оборудование для приготовления пищи, отвечающее всем требованиям СанПиНа, по просьбе администрации больницы приобрела компания АО «Восточный Порт».

О масштабе помощи Фонда медучреждению можно судить по тому факту, что в «детском стационаре» НГБ находится единственный в городе пищеблок по приготовлению пищи детям – как отмечают медработники, это является неотъемлемой частью лечебного процесса. В свою очередь, больница в Южном микрорайоне обслуживает не только все детское население Находкинского городского округа, но и является межрайонным центром по оказанию медицинской помощи новорожденным в соседних Партизанском и Лазовском районах, городах Фокино и Партизанске.

Поддержка медучреждений - приоритетная задача работы Фонда «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан и, в первую очередь, детей – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт». Фонд оказал помощь больницам Находки и Врангеля по ремонту и утеплению зданий, приобретению средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Кроме того, благодаря поддержке Фонда и компании «Восточный Порт» в медучреждениях НГБ был модернизирован автогараж, появились передвижной диагностический комплекс, два специализированных автомобиля для участковых врачей-педиатров и служебная машина для работников родильного дома.

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