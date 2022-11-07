Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Владимиру Фомину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, что речь идет об избиении пенсионерки. Случилось это еще, предположительно, летом, а вот запись всплыла только накануне. Две девочки подросткового возраста несколько раз ударили женщину, находясь в ее же квартире.

Как только ролик попал в интернет, им сразу же заинтересовались полиция и следком. Специалисты проводят проверку по признакам статьи 116 Уголовного кодекса РФ – побои.

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