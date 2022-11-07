Поезд с вагоном о туристических маршрутах Приморья и Владимире Арсеньеве запустили в московском метро

Состав в пятый раз отправляется в путешествие по московскому метро. Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО.

На Арбатско-Покровскую линию московского метро вышел брендированный поезд «Дальневосточный экспресс». Больше двух миллионов пассажиров смогут подробно ознакомиться с инвестиционными проектами и туристическим потенциалом Приморья. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В торжественной обстановке поезд запустили в рамках «Дней региона Дальнего Востока в Москве – 2022». Состав будет курсировать в столичном метро в течение полугода. Внутри посетители смогут познакомиться с регионами ДФО, их природой, культурой и экономикой. Один из вагонов оформили в честь 150-летия известного путешественника и исследователя Владимира Арсеньева, где жители и гости столицы узнают о его личности, а также его произведениях «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», которые переиздавали около 120 раз и переводили на 30 языков.

Пассажиры узнают больше о кухне и достопримечательностях Приморья. Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Другой вагон расскажет о реализации различных инвестиционных проектов Приморья, а также покажет край с туристической стороны, посетители узнают о местных праздниках, фестивалях, ресторанах, с помощью QR-кода смогут посмотреть ролики о достопримечательностях.

По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, в Приморье развита инвестиционная поддержка со стороны государства. В рамках Свободного порта Владивосток в крае запустили больше 350 проектов. Перспективным считается и туристическое направление.

– У Приморья есть шансы сделать эту отрасль одной из основных для экономики края.

Отдельный вагон поезда посвящен развитию Дальнего Востока. Пассажиры познакомятся с образовательными и демографическими программами, например, «Дальневосточная ипотека» или «Дальневосточный гектар», а также узнают о модернизации городов. В другом вагоне можно составить собственный маршрут для путешествий по регионам ДФО.

Отдельный вагон посвящен всему Дальнему Востоку. Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Старт «Дальневосточному экспрессу» дал зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, состав уже в пятый раз отправляется в свое путешествие по рельсам столичного метрополитена.

– Мы хотим дать возможность жителям Москвы прикоснуться к прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. Например, «Дальневосточный гектар» может получить любой россиянин. Этой возможностью воспользовались более 109 тысяч человек, среди которых 1,6 тысячи москвичей.

Брендированный поезд создали в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

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