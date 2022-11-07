«Восточный Порт» организовал морской субботник на пляже во Врангеле

Добровольцы убрались на пляже Прикумск. Фото: АО «Восточный Порт»

Сотрудники «Восточного Порта», волонтеры Фонда «Восточный Порт», жители Врангеля и присоединившиеся к ним добровольцы Волонтерского центра НГО дружно поработали на пляже Прикумск – популярном месте отдыха в теплое время года. Морской субботник прошел в рамках эколого-просветительского проекта «Восточного Порта» – «Экомарафон», за восемь лет ставшего доброй традицией для портовиков и местного населения.

Непосредственно перед субботником для молодежи и людей старшего возраста была организована разминка и проведена познавательная викторина на темы экологии. Затем, снарядившись инвентарем, более 50-ти участников акции за несколько часов ударной работы собрали с побережья Прикумска десятки мешков мусора, в разное время оставленного здесь нерадивыми отдыхающими. Всем добровольцам организаторы вручили памятные подарки с логотипом «Экомарафона».

Перед субботником прошла экологическая викторина. Фото: АО «Восточный Порт»

«Восточный Порт» организует и проводит морские субботники на побережье залива Находка ежегодно в рамках «Экомарафона», начиная с 2014 года. За это время в акциях проекта приняли участие почти 4 000 человек. «Экомарафон» – ежегодный проект АО «Восточный Порт», направленный на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. В этом году, помимо субботников и высадки зеленых насаждений, были проведены экологические уроки для школьников Находки. Особенностью «Экомарафона-2022» стал выпуск в море «восточниками» свыше 2-х миллионов мальков рыб лососевых пород в рамках мероприятий порта по восполнению морских биоресурсов.

«Восточный Порт» проводит субботники каждый год. Фото: АО «Восточный Порт»

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