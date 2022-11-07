Житель Владивостока стал звездой социальных сетей из-за необычного способа рыбалки

Удалось ли ему что-нибудь поймать, неизвестно. Фото: telegram-канал @vladivostok001.

Весьма интересную картину наблюдали жители приморской столицы в минувшие выходные. Мужчина устроил необычную рыбалку в районе набережной Спортивной гавани. Фотографии с ним быстро распространились в социальных сетях.

Подготовился мужчина основательно: надел гидрокостюм и ласты, прикрепил к спине сачок и лег на надувной матрас. Незаменимыми вещами для «охоты» стали маска и трубка. В позе «звезды» любитель морепродуктов наблюдал за подводными существами. Сам того не заметив, он проплыл один из пирсов и привлек внимание многих прохожих.

Удалось ли ему поймать хоть одно подводное существо, остается загадкой. Однако мужчина оставил след не только в сердцах местных жителей, но и в галерее их телефонов. Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что огромные уловы кальмара порадовали рыбаков из Владивостока. Головоногий моллюск буквально заполнил прибрежные воды во время миграции.

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