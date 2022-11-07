Тела россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставили во Владивосток

Трагедия в столице Южной Кореи унесла жизни более 150 человек.
Фото: Социальные сети
Тела двух россиянок, которые погибли в давке на Хэллоуин в Сеуле 29 ноября, доставили паромом во Владивосток. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-перевозчика Eastern Marine Agency.
Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что трагедия в столице Южной Кореи унесла жизни более 150 человек, двое из которых родом из Приморского края и еще двое – из других регионов РФ.
О том, как родные вспоминают ужасную ночь, поделилась сестра одной из погибших. Она рассказала, что близкие почти сутки искали и не могли найти свою родственницу. Удалось отыскать Оксану Ким только в морге.
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