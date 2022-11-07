Опасные салаты нашли в одной из столовых в Артеме

Проверить продукт попросили сотрудники заведения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В салатах с крабовыми палочками и печенью одной из столовых в Артеме специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили опасные бактерии. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Россельхознадзора.

Исследования проводили по просьбе представителей столовой. В салате с крабовыми палочками оказались бактерии золотистого стафилококка и кишечной палочки, также в обсемененности в 17 раз превышен уровень общей бактериальной массы и в 40 раз – допустимое количество плесневых грибов. В блюде с печенью также нашли кишечную палочку, бактериальная обсемененность превышена в восемь раз, а уровень содержания плесневых грибов – в 2,4 раза. Все эти результаты указывают на порчу продукта.

Золотистый стафилококк может вызвать тяжелые пищевые отравления и различные заболевания.

Как поделились в пресс-службе Россельхознадзора, подобные нарушения говорят о том, что во время изготовления салатов нарушились правила и технологические режимы. Такое могло произойти из-за того, что рабочие поверхности и инструменты не стерильны. В холодных цехах, откуда и были взяты пробы, раз в неделю должна проводиться санитарная уборка паром. Носителями бактерий также могут быть и работники предприятия или пластиковая упаковка, в которую фасуют блюдо.

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