Новогодние елки на Камчатке обойдутся в крупную сумму

Дорогие елки украсят улицы Петропавловска-Камчатского. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Петропавловска-Камчатского планирует разместить искусственные елки не только в центре столицы края, но и во многих микрорайонах города. Мэрия ищет подрядчиков, которые установят новогодний символ. Однако потратить на все украшения придется немало: около четырех миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале Kamchatka №1.

Уже к 30 ноября город планируют украсить 23-мя деревьями. Следует заметить, что того, кто согласится перевезти со склада, установить, украсить зеленую красавицу, а также присмотреть за ней до 15 декабря, ждет неплохое вознаграждение. На эти работы выделят 2,47 миллиона рублей. Главная елка города в эту стоимость не входит. Ее перевозку, монтаж и содержание в течение нескольких недель мэрия оценивает в 1,69 миллиона рублей.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что администрация Петропавловска-Камчатского решила не устраивать масштабные новогодние празднования в 2022-2023 году. Украшать город планировалось старым декором, а сам праздник отметить намного скромнее.

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