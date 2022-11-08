«ФЕСКО Сервис» развивает судоремонт в Приморье

Осенью 2022 года компании исполнилось 17 лет. Фото: FESCO

Недалеко от Владивостокского морского торгового порта располагается многофункциональное предприятие «ФЕСКО Сервис». Здесь никогда не стихает работа: судоремонтники что-то проверяют, чинят и настраивают, сварщики трудятся в цеху над металлоконструкциями, у причала пришвартованы контейнеровозы под российским и иностранным флагами.

Работа здесь кипит каждый день. Фото: FESCO

ООО «ФЕСКО Сервис» входит в Транспортную группу FESCO, занимается межрейсовым обслуживанием и ремонтом любой сложности морских судов в Дальневосточном бассейне. Этой осенью компании исполнилось 17 лет.

Предприятие поражает масштабами: к услугам клиентов судоремонтные цеха площадью 2000 квадратных метров, территория для хранения грузов – 3750 квадратных метров, береговая полоса – 700 метров и пять оборудованных пирсов.

Площадь цехов достигает 2000 квадратных метров. Фото: FESCO

За девять месяцев 2022 года специалисты «ФЕСКО Сервис» увеличили доход от судоремонта на 60%. Было выполнено 158 заказов, в том числе 109 – на судах флота FESCO. Наличие производственных мощностей и квалифицированных кадров позволяет компании выполнять большое количество заказов как для FESCO, так и для других крупных судовладельцев Дальневосточного региона.

За девять месяцев этого года специалисты «ФЕСКО Сервис» выполнили 158 заказов. Фото: FESCO

– В 2022 году компания открыла новые направления услуг, а также провела оптимизацию производственных мощностей. В числе прочего это произошло благодаря привлечению дополнительных специалистов. «ФЕСКО Сервис» продолжает эту тенденцию и приглашает соискателей на работу, а студентов – на практику и стажировку, – рассказал и. о. генерального директора ООО «ФЕСКО Сервис» Александр Улитин.

Генеральный директор «ФЕСКО Сервис» Александр Улитин Фото: FESCO

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