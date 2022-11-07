Мобилизованные в Приморье получили более 200 единиц снаряжения от центра одежды и экипировки

Военным собрали одежду и экипировку. Фото: женсовет 5-й Армии.

Центр одежды и экипировки «Миротворец» предоставил гуманитарную помощь по заявкам от силовых подразделений и воинских частей Приморского края. Всего в центр поступило более 30 заявок.

– Наша сила – в единстве. Мы благодарим каждого за поддержку, – поделилась представитель женсовета 5-й Армии Яна Пискун.

Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передали 232 единицы снаряжения и техники. Речь идет о предметах первой необходимости – 37 пар тактических, 17 пар повседневных штанов, 8 утепленных жилетов, 20 шапок, 5 свитеров и 3 бушлата. Помимо этого, в распоряжение служащих попали газовые плиты с баллонами, бензопилы, полотенца и кружки.

– Постарались помочь всем обратившимся. Чтобы передача и доставка помощи были максимально прозрачными, привлекли представителей общественных организаций и женсоветы воинских подразделений, – пояснили в центре «Миротворец».

Приморские бизнесмены поддерживают участников спецоперации. Фото: женсовет 5-й Армии.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», сразу несколько руководителей компаний в Артемовском ГО присоединились к поддержке призванных запасников и резервистов. На сегодняшний день в Приморском крае функционирует более 80 пунктов сбора помощи мобилизованным. Напомним, уже несколько раз из Приморья в зону боевых действий передавали внедорожники.

Кроме поддержки самих военных, помощь оказывают семьям участников СВО во всех 34 муниципалитетах. Сюда можно обращаться по вопросам социальной, психологической, консультативной и правовой поддержки.

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