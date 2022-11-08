Утренний затор сковал важную трассу во Владивостоке

Автомобилисты сразу же задались вопросом, что же могло стать причиной медленного движения Фото: Андрей ЗАМАХИН

Утренний трафик очень сильно осложнил гололед, который частично нарушил автомобильное сообщение во Владивостоке. В данную минуту известно, что мощный затор сковал выезд с острова Русский на Чуркин. Автомобилисты жалуются, что застряли в пробке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что затор тянется оттуда, где в одну дорогу сливаются съезды с острова Русский и Патрокла. Машины встали в длинную пробку, которой, кажется, конца и края не видать. Автомобилисты сразу же задались вопросом, что же могло стать причиной медленного движения.

Как рассказали очевидцы, виновником стал автомобиль марки Toyota Chaser, который, как говорят другие участники движения, «размотался» по трассе и занял одну из полос движения. О состоянии водителя информация пока отсутствует.

В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться компетентным органам.

Напомним, что синоптики предупредили приморцев об опасных гололедных явлениях, которые сегодня могут наблюдаться в крае.

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