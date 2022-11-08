В Приморье 8 ноября заработает тревога для проверки систем экстренного оповещения о ЧС

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае 8 ноября проверят систему экстренного оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, напоминает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное министерство ГОЧС. Пройдут учения по гражданской обороне.

Специалисты подчеркивают, что пугаться не стоит. Жители края получат смс-оповещение в 10:30 по местному времени, также задействуют общедоступные цифровые и радиоканалы. Речь о федеральных СМИ: Россия-1, МатчТВ, НТВ, Пятый канал, Вести ФМ, Маяк, ТВ-Центр и другие. Сообщение будет содержать инструкцию о том, как вести себя при экстренном сообщении. Нужно прервать текущие дела на предприятии, желательно проследовать к ближайшему громкоговорителю.

Как отметили специалисты, при нужде в отдаленных от громкоговорителей населенных пунктах информацию продублируют с помощью автомобилей. Специальные машины с рупорами оповестят жителей.

Ранее «КП» рассказывала о том, как в Приморье будут приводить в порядок бомбоубежища.

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