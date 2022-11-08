График работы погранпункта между РФ и КНР изменился в Приморье

Подобная мера поможет оптимизировать работу погранпункта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погранпереход «Краскино» поменял режим работы с 7 ноября. Находится он в Приморье на российско-китайской границе. Дополнительный час к привычному времени поможет ускорить пропуск газовозов, которые направляются в КНР, сообщили в правительстве Приморского края.

Решение оптимизировать работу погранпункта обсудили на совещании заместитель председателя правительства Приморья Валерий Прокопчук и руководители транспортных компаний региона.

– Сейчас эти машины стоят в общей очереди, однако совместно с погранслужбой принято решение о том, чтобы добавить час работы на досмотр и оформление транспорта, перевозящего опасные грузы. Это позволит еще больше увеличить пропускную способность погранперехода. В течение недели оценим, насколько такое решение удобно, если его поддержат перевозчики, такой режим работы сохранится, – отметил Валерий Прокопчук.

Добавится «газовый час» с утра. Таким образом, пункт пропуска будет начинать свою работу раньше – в 8:00. Акцент в это время направлен на газовозы. В среднем планируется пускать до пяти таких машин.

Участники встречи отметили, что ситуация с пропуском машин на границе плавно меняется в лучшую сторону. Например, раньше пункт «Краскино» могли пересечь 25 автомобилей, но теперь эта цифра выросла до 50. Для дальнобойщиков также действует очередь, которую организовали сами перевозчики.

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