Дальнейшую судьбу строителя-мошенника из Приморья определит суд

Житель Уссурийска уже привлекался к уголовной ответственности. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Октябрьском округе полицейскими закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в мошенничестве. Он стал известен приморцам как «бригадир», который скрывается с деньгами. Теперь с нарушителем будут разбираться в суде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Помогли поймать подозреваемого пострадавшие, которые написали заявления и поделились с сотрудниками правопорядка всеми деталями случившегося. Первой пришла в отделение женщина 47 лет из села Покровка. Она рассказала, что нашла строителя в интернете, чтобы сделать ремонт в квартире. Мужчина демонтировал пол и потребовал деньги на стройматериалы. Когда жертва перевела ему больше 44 тысяч рублей, у рабочего стали появляться дела, из-за которых он не мог закончить ремонт. Спустя некоторое время «бригадир» вовсе исчез, так и не закончив ремонт и не вернув крупную сумму.

Подобная ситуация произошла спустя месяц в Липовцах. В июле 2022 года жительница поселка обратилась за помощью к «профессионалу», чтобы исправить работу печи и электропроводки в доме. 43-летняя женщина перевела самозванцу около 35 тысяч рублей. После этого он также откладывал сроки работы и пропал.

В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции разыскали нерадивого работника и нашли неопровержимые доказательства его причастности к преступлению. Им оказался 41-летний житель города Уссурийска, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчину подозревают в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2, статья 159 УК РФ). Если его вину докажут в суде, то злоумышленнику предстоит провести за решеткой до пяти лет.

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