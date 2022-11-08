Пострадали два человека, один из них несовершеннолетний Фото: УМВД России по Приморскому краю

Из-за массовых аварий УМВД по Приморскому краю сообщило о временном изменении схемы движения. Во вторник, 8 ноября, здесь пострадали 38 автомобилей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что гололед осложнил движение на мосту в районе поселка Угловое, «Комсомолка» уже сообщала ранее. Тогда автор ролика, присланного в соцсети, рассказал, что пострадали не менее десяти авто. Как выяснилось, побились аж 38 машин. По крайней мере, такие данные предоставляют в полиции.

– На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести аварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Кроме этого, по предварительной информации, пострадали два человека, один из них несовершеннолетний.

Специалисты считают, что аварии произошли из-за несоблюдения водителями транспортных средств безопасной дистанции. Теперь в произошедшем придется разбираться компетентным органам.

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