В «Восточном Порту» стартовала юбилейная XX Спартакиада памяти Леонида Бочкова

В соревнованиях примут участие свыше 700 спортсменов. Фото: АО «Восточный Порт»

В спортивном комплексе «Восточник» стартовала ежегодная, XX Спартакиада памяти генерального директора ОАО «Восточный Порт» Леонида Анатольевича Бочкова. Ожидается, что в юбилейных соревнованиях во Врангеле до конца месяца примут участие свыше 700 спортсменов разного возраста из городов Приморского края и Дальневосточного федерального округа. В этом году состязания пройдут в восьми видах спорта – большом и настольном теннисе, бадминтоне, мини-футболе, волейболе, силовых видах, перетягивании каната и тхэквондо, включая спортивные дисциплины для детей портовиков.

В минувшие выходные масштабное спортивное мероприятие стартовало с детских дисциплин. В турнире по тхэквондо приняли участие около 80-ти юных спортсменов из Владивостока, Находки и поселка Врангель. И здесь безоговорочно лидировали воспитанники тренера Владимира Кима – тхэквондисты команды «Восточного Порта» – «Восточник». В своих категориях победу праздновали: Савелий Фарина, Савелий Коробейников, Ярослава Чертопрудова, Егор Железнов, Егор Утробин, Доминика Мазанова, Влада и Ольга Ковальчуки, Максим Кокорин, Андрей Бондаренко. В футбольных состязаниях встретились шесть детских коллективов, включая две команды знаменитого находкинского «Океана». Однако в финал вышли ребята из Партизанска и СК «Восточник», который в главном поединке одержал драматичную волевую победу. Проигрывая 0:2, молодые «восточники», что называется, вернулись в игру, сравняли счет и по пенальти вырвали победу – 3:2.

Прошли соревнования по тхэквондо и футболу. Фото: АО «Восточный Порт»

– Сегодня у ребят есть возможность не только поболеть за своих родителей, но и самим побороться за призы. В наших планах по Спартакиаде – расширение линейки видов спорта, а также географии участников, – отмечает сын Леонида Бочкова, Валерий, который вместе с сестрой Светланой является одним из организаторов соревнований. – Изначально это было просто спортивно-развлекательное мероприятие, однако постепенно оно начало приобретать спортивно-профессиональный характер. Яркие положительные эмоции участников, которые каждый год мы видим, желание участвовать и побеждать, мастерство наших участников стимулируют нас двигаться дальше и только расширять границы нашей Спартакиады.

Стоит отметить, что хозяева Спартакиады, команды и спортсмены-«восточники» традиционно являются фаворитами соревнований. Благодаря поддержке предприятия у портовиков есть современный спорткомплекс и отличные условия для подготовки. Для «Восточного Порта» поддержка спорта всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители турниров самого высокого уровня. А имена многих спортсменов-портовиков известны далеко за пределами Приморья.

Награды для победителей. Фото: АО «Восточный Порт»

Замечательный руководитель и организатор Леонид Бочков возглавлял «Восточный Порт» в 1998-2001 годах. Авторитет гендиректора «Восточного» был высок и в коллективе, и у руководства города, и среди директоров предприятий. Его уважали и ценили портовики и жители поселка Врангель. Леонид Анатольевич прожил короткую, но яркую жизнь, неразрывно связанную с «Восточным Портом».

Расписание соревнований Спартакиады им. Л.А. Бочкова:

12.11 – футбол, 10:00 (зал СК «Восточник»);

13.11 – волейбол, 10:00 (зал СК «Восточник»);

19.11 – классический жим лежа, 10:00 (зал СК «Восточник»);

19.11 – бадминтон, 10:00 (зал «Бизнес-центра);

19.11 – перетягивание каната, 13:00 (зал СК «Восточник»);

20.11 – настольный теннис, 10:00 (зал СК «Восточник»);

25, 26, 27.11 – теннис, 15:00 (зал СК «Восточник»).

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