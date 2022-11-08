В Новой Третьяковке выставили «Шиповник» талантливой школьницы из Находки

Полина и ее работа. Фото: пресс-служба МТС.

В Третьяковской галерее открылась цифровая экспозиция в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Среди работ талантливых подростков со всей страны оказался и акварельный рисунок «Шиповник» 15-летней Полины Мельниковой из Находки.

Цифровая выставка стала итогом всероссийского художественного конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев ребята 11-18 лет со всей России знакомились с тонкостями работы акварельной краской, особенностями ботанической иллюстрации по мастер-классам музейных педагогов на платформе pokolenie.mts.ru, учились изображать растения на пленэрах, проходивших в регионах.

Лучшие работы выбрали педагоги и искусствоведы главного музея национального искусства России. Фото: пресс-служба МТС..

Лучшие работы из загруженных на сайт проекта «Поколение М» были отобраны педагогами и искусствоведами главного музея национального искусства России. В их число вошла и работа «Шиповник» 15-летней ученицы Детской художественной школы № 1 из Находки Полины Мельниковой. Рисунок талантливой находчанки можно увидеть в здании Новой Третьяковки до 15 ноября.

Девочка узнала о конкурсе от преподавателя в художественной школе. Фото: пресс-служба МТС.

– Победить в таком интересном проекте, как «Поколение М» – неожиданно и очень приятно. Про конкурс я узнала от своего преподавателя в художественной школе и решила поучаствовать. Очень хотелось попасть в Третьяковскую галерею, а еще привлекла возможность помочь своим творчеством тяжелобольным ребятам, потому что конкурс благотворительный. Рисую я с раннего детства, учусь в находкинской ДХШ № 1 и в прошлом году уже закончила курс живописи. Сейчас изучаю компьютерную графику и основы архитектурного рисунка, а еще открыла для себя лепку из мастики. Я обожаю творить и создавать что-то интересное, меня вдохновляют преподаватели в нашей «художке» и мои талантливые сверстники, – поделилась эмоциями победительница проекта «Поколение М» Полина Мельникова.

Рисунок Полины находится в здании Новой Третьяковки. Фото: пресс-служба МТС.

– В этом году мы получили много интересных работ от приморских школьников на конкурс «Поколения М» «Третьяковская галерея online». Приморье вошло в топ-3 регионов России по количеству представленных на конкурс работ, и эксперты Третьяковки высоко оценили качество рисунков. Я очень горда, что одна из работ отмечена на самом высоком уровне и достойно представляет Приморский край в цифровой ботанической библиотеке Третьяковской галереи. Участие в экспозиции в одной из главных картинных галерей страны – отличный шанс, открывающий юной художнице возможности в мир искусства. Благодаря цифровой платформе проекта «Поколение М» равные возможности к образованию и развитию получают дети со всей страны, в том числе из небольших и удаленных от столицы городов, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

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