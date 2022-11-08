Специалисты рассказали, почему медузы усеяли один из берегов Приморья

Ловчие щупальца медузы неядовиты. Фото: Артем КОРНЕЕВ

Большие и яркие медузы поразили жителей Приморского края. Они буквально распластались вдоль известнейшего пляжа. Корреспондент «Комсомольской правды» связался с экспертами и выяснил причину удивительного природного явления.

Оказалось, что морские существа относятся к виду Cyanea capillata – это колосистая или арктическая цианея. Ведущий специалист отдела содержания экзотических гидробионтов Александр Юркевич рассказал, что ловчие и жгучие щупальца у этих медуз не ядовиты, но могут нанести ожоги и причинить дискомфорт человеку. В наших широтах они достигают приблизительно 50 сантиметров диаметра в куполе. Однако в более холодных водах встречались особи диаметром до двух метров. Следует отметить, что особенно «любят» данный вид водолазы. Длинные и тонкие щупальца не видны в толще воды, поэтому ожоги открытых частей рук и лица – далеко не редкость.

Цианея частый гость в Приморье. Фото: Артем КОРНЕЕВ

– В наших водах цианея частый гость. Плавают медузы в акваториях пляжей Приморья круглый год. Летом они уходят на глубину, где вода холоднее. Сейчас массово могут встречаться на берегах, так как было ветрено, а температура воды значительно упала. Цианеи стали подниматься, и их сносит волнами к берегу, – поделился Александр Юркевич.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что большое количество медуз покрыли пляж бухты Санаторной. Пестрые медузы быстро привлекли внимание приморцев и стали предметом необычных фотосессий.

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