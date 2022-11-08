Во Владивостоке обновили участок от остановки «Клиническая больница» до онкодиспансера

По словам заместителя руководителя городского управления дорог, этот участок – важный объект. Фото: управление дорог администрации Владивостока.

Во Владивостоке к концу подходит обновление дорог. Из 33 участков, которые ремонтировали комплексно, готовы уже 32. Новые комфортные тротуары появились на многих улицах города, одна из них – Русская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы.

Как рассказал заместитель руководителя городского управления дорог Юрий Трунов, дорога, которая ведет к онкодиспансеру на Русской, – социально важный объект. По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко участок включили в первоочередный список комплексного ремонта.

– Подрядчик выполнил все работы, сейчас мы ведем их приемку, – добавил Юрий Трунов.

Участок включили в первоочередный список комплексного ремонта. Фото: управление дорог администрации Владивостока.

Специалисты отремонтировали дорогу от остановки «Клиническая больница» до онкологического диспансера. На участке уложили два слоя нового асфальта, для более удобной пешеходной связи сделали тротуары, оборудовали места для парковки машин, а также смонтировали подпорную стену, восстановили колодцы инженерных коммуникаций для отвода воды и благоустроили территорию.

Специалисты также смонтировали подпорную стену. Фото: управление дорог администрации Владивостока.

Напомним, что проезд в районе домов 71-77 на Луговой постоянно затапливало водой, поэтому специалисты обновляют участок, учитывая особенности рельефа. Здесь уже обустроили сеть ливневой канализации, а после начались работы по укладке нового двухслойного асфальта.

В этом году в список улиц комплексного ремонта дорог вошли Адмирала Фокина, Багратиона, Глинки, Гульбиновича, Нейбута, Калинина, Краснозаводская и другие.

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