100 тысяч рублей ежемесячно: опубликованы удручающие факты о рынке жилья в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 109 тысяч рублей в месяц надо ежемесячно получать семье в Приморье, чтобы арендовать квартиру. А расход на такое удовольствие доступен лишь трети жителей региона. К таким удручающим выводам пришли специалисты РИА Рейтинг в очередном исследовании. По доступности аренды жилья в 2022 году Приморье заняло 62-е место.

Доля семей, которые могут позволить себе съём, составила 31,6% жителей. За образец в исследовании была взята двухкомнатная типовая квартира, а за «ячейку общества» в методике берется состав из мамы, папы и двух детей. На жилье, согласно методологии, семья ежемесячно тратит 70% из общего дохода – 109,4 тысячи рублей, еще 30% остается на еду, коммунальные платежи, детсады и другие радости жизни.

Стоит учитывать, что в исследовании взяты цены на аренду на период с января по сентябрь 2022 года. Вероятно, ценообразование на этом рынке вновь изменилось в октябре. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о том, растет ли стоимость жилья в Приморском крае.

К слову, первое место в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Санкт-Петербург. Здесь не менее половины жителей могут позволить себе аренду. Соседи Приморья, Хабаровский край и Сахалинская область, заняли 56-е и 7-е места. Более 49% островитян могут позволить себе снимать жилье.

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