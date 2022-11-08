Cъемки пройдут в 2023 году. Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF России)

В Приморском крае началась подготовка к съемкам многосерийного фильма о жизни исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Производством ленты о великом путешественнике-исследователе и его верном спутнике Дерсу Узала займется студия «Третий Рим».

По словам продюсера сериала Дениса Баранова, сейчас продолжается анализ и сбор информации для художественного департамента, выбор объектов Приморья, которые выступят натурой для «Арсеньева». Уже намечены даты, когда создатели отправятся в очередную экспедицию, а пока в правительстве региона предложили привлечь в качестве актеров местных артистов.

Сами съемки пройдут в 2023 году. Здесь стоит отметить, что в 2021-м актер и руководитель «Третьего Рима» Евгений Миронов сделал очередной визит в край и вместе с губернатором Олегом Кожемяко проследовал по маршруту путешественника. Например, в селе Красный Яр Пожарского округа они окунулись в быт коренных малочисленных народов. Также культурный деятель посещал Лазовский заповедник, Ольгинский округ, остров Петрова и прошелся по главным точкам Владивостока.

Помощь в создании фильма решили оказать и в региональном минкульте. Министр Елена Бронникова предложила задействовать приморских артистов, а для фактуры – использовать исторические постройки Уссурийска. В том числе в правительстве подготовили массу архивных документов и ряд редких изданий, которые помогут авторам «Арсеньева» глубже погрузиться в тему.

Следующая экспедиция представителей студии «Третий Рим» по подготовке к предстоящим съемкам фильма состоится в декабре. Основная работа по созданию сериала запланирована на 2023 год, тогда же пройдет кастинг на главные роли и роли второго плана. В массовых сценах пригласят сниматься большое количество приморцев.

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