Синоптики предупредили жителей Приморья о надвигающемся снежном циклоне

Погода резко изменится 12 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации синоптиков, в среду, 9 ноября, в Приморье ворвется малооблачность, осадки не ожидаются. Столбики термометров в крае поднимутся до +11…+17°C. Во Владивостоке день обещает быть теплым и солнечным, воздух прогреется до +10…+13°C. Однако рано радоваться, ведь с 12 ноября погода резко изменится. Об этом рассказал глава «Примгидромета» Борис Кубай.

Как поделился специалист, в ближайшие дни над Желтым морем зародится циклон, к 12 ноября он может подойти к приморской столице, а 13-го числа – выйти в Охотское море. Из-за вихря всю территорию Приморья накроют дожди различной интенсивности, а позже начнутся снег и гололедица.

Особенно неблагоприятная ситуация ожидается в горных районах. Здесь не только возникнут проблемы на автодорогах через перевалы, снег может налипнуть на провода.

Из-за ухудшения погоды синоптик порекомендовал отказаться от дальних поездок в выходные дни, перенести их на другое время.

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