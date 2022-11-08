В Приморье на один из филиалов «Примавтодора» могут завести административное дело

Подрядчик не очистил дорогу вовремя. Фото: Виктория МИНАЕВА

Приморская прокуратура проверила соблюдение законодательства при очистке автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово от снега и льда после осадков, которые обрушились на край 7 ноября. Такое поручение дал прокурор Сергей Столяров.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, результаты проверки не утешительны. Сотрудники филиала «Лазовский» КГУП «Примавтодор» не очистили вовремя от снега и наледи один из перевалов в Лазовском районе, а также не обработали участок противогололедными материалами.

Районная прокуратура потребовала от руководства подрядной организации устранить все нарушения. В отношении главы филиала вынесли постановление о заведении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (ненадлежащее содержание дорог).

Сейчас дорогу привели в порядок, машины передвигаются без каких-либо перебоев.

Прокуратура также проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения после серии ДТП, которые произошли утром 8 ноября на трассе Владивосток – Артем. Подробнее об авариях на этом участке, где пострадали почти 40 автомобилей, «Комсомолка» писала ранее.

Краевая прокуратура проконтролирует, как соблюдается законодательство при содержании автодорог в зимний период.

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