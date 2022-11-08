Экспорт древесины из Приморья упростили для помощи отрасли лесозаготовителей

Так планируют поддержать предприятия лесной отрасли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Приморского края заявили, что Госдума одобрила проект упрощения процедуры экспорта необработанной древесины из круглого леса. Так власти поддержали местных лесопромышленников.

В новом законе идет речь прежде всего о том, что выдачу разрешений на экспорт необработанной древесины из дуба монгольского и ясеня маньчжурского (более 40 сантиметров в диаметре дерева) упростят.

Ранее процедура получения разрешения на экспорт приморских дуба и ясеня занимала до двух-трех месяцев, при этом, по словам экспертов, более половины времени занимало получение разрешения СИТЭС. Однако документ фактически повторяет информацию из документов ЛесЕГАИС.

Ослабить ограничения в отношении экспорта древесины решили, чтобы поддержать российскую экономику, которая находится под санкционным давлением. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что инициативу разработали в Законодательном Собрании Приморского края. Депутаты сошлись во мнении, что с запросом разрешить экспорт древесины нужно обратиться в Госдуму.

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