Во Владивостоке отремонтировали больше 140 дворов

Уже 144 территории облагорожены, еще 19 скоро преобразятся. Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке завершается ремонт дворов. Уже 144 территории облагорожены, еще 19 скоро преобразятся. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Видов ремонта три: асфальтирование дороги, установка детской или спортивной площадки. Но специалисты управления содержания жилищного фонда отмечают, что больше всего жители ждут именно благоустройство придомовых дорог.

Одной из отремонтированных территорий стал двор на Бородинской, 9. Помимо свежего асфальта здесь появилась еще и новая система водоотведения.

– Самая главная проблема, о которой говорили жители, это то, что дворы постоянно топило. Благодаря ремонту ее наконец удалось решить, – рассказала начальник планово-экономического отдела управления содержания жилищного фонда мэрии Анна Ивановская.

Еще несколько придомовых дорог отремонтировали на 50 лет ВЛКСМ, 22, Башидзе, 16, Борисенко, 66, Черемуховой, 28, Адмирала Юмашева, 20а и 20б.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о программах по ремонту дворов. Придомовые территории в городе ремонтируют благодаря сразу двум программам – уже полюбившейся многим «1000 дворов» и новой – «1000 дворов Дальнего Востока». Некоторые адреса лично проверял глава приморской столицы Константин Шестаков.

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