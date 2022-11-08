Во Владивостоке станет на один долгострой меньше

Детали реализации обсудили на строительной площадке представители строительных ведомств. Фото: правительство Приморского края.

Во Владивостоке решат проблему еще одного долгостроя. Деньги на его достройку выделят из краевого бюджета. Об этом рассказала пресс-служба правительства Приморского края.

У жилого комплекса «Сафонов» долгая и печальная история. Возводить его начал в конце 2016 года Андрей Ищенко, скандально известный «красный губернатор». Люди вложились в строительство, им обещали качественное жилье, причем быстро и за комфортную сумму. Но каждый раз сроки переносились. В итоге фирма обанкротилась, а самого Ищенко задержали по подозрению в обмане дольщиков.

Теперь недостроенный объект на Сафонова, 7 контролирует Фонд защиты прав граждан. Они сообщали о планах завершить стройку в апреле 2023 года за счет средств безвозмездного целевого финансирования. Но правительство региона решило, что проблемный долгострой достроят за счет бюджетных средств.

– Планируется направить 78 миллионов рублей бюджетных средств. С такой инициативой вышел минстрой региона на бюджетную комиссию для внесения изменения в закон о бюджете края на 2022-2023 годы. Предполагается, что финансирование будет направляться поэтапно: 23 миллиона в текущем году и 55 миллионов в следующем, – отметил заместитель министра строительства Приморского края Александр Москалев.

Он также рассказал, что после перевода денежных средств контролировать строительство будет Фонд поддержки обманутых дольщиков края. За три года он достроил в регионе уже 19 проблемных объектов.

– Смета на мероприятия по завершении строительства должна в обязательном порядке пройти государственную экспертизу, после чего будет объявлен открытый конкурс для выбора подрядчика и начнутся строительные работы, – отметил директор фонда Дмитрий Праслов.

Он добавил, что ввести объект в эксплуатацию планируется в течение 2023 года, но все зависит от финансирования.

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