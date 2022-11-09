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НовостиВладивосток8 ноября 2022 22:34

До 17 градусов тепла прогреется воздух в Приморье в среду, 9 ноября

Погоду в Приморье определит теплый сектор хабаровского циклона
Арсений СЕРГЕЕВ
Утро во Владивостоке

Утро во Владивостоке

Фото: Анна СОБОЛЬ

В среду, 9 ноября, погоду в Приморье определит теплый сектор хабаровского циклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». В северной части края синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер сегодня возьмет направление с юга, умеренный до сильного. Воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменно облачно, без осадков. Ветер сегодня южный и юго-западный умеренный, во второй половине усилится. Во Владивостоке температура воздуха до 12 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также без осадков, переменная облачность. Умеренный южный и юго-западный ветер, температура воздуха +15...+17°C.

В Находке до +13°C, без осадков, ветер юго-западный умеренный.

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