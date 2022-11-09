Об отключениях сообщил «Примводоканал» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 9 ноября, жители некоторых районов во Владивостоке и Артеме останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, с 8 часов утра до 17 часов вечера из-за планового ремонта воду отключат в следующих домах в Артеме по улице:

Черноморская, 4, 4/1, 4/2, 6, 6а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20.

Во Владивостоке отключения в 9 часов утра из-за аварии начнутся в домах по следующим адресам:

Посадская, 20; Снеговая, 1г, 1 стр. 5, 1 стр. 7, 1 стр. 8, 1 стр. 9, 1 стр.11, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7в, 8, 8а, 8б, 8в, 9 стр. 1, 13а, 13б стр. 2, 15а стр. 2, 15а стр. 7, 15ж, 16, 17б, 18а, 19б, 26, 26 стр. 1, 26 стр. 2, 41.

Вода вернется в дома потребителей примерно к 15 часам дня.

Также с 9:00 во Владивостоке без водоснабжения останутся дома по улице:

Никифорова, 2, 4, 16, 18.

Аварийные ремонтные работы продлятся до 17 часов вечера включительно.

С 9 до 18 часов из-за аварийного ремонта во Владивостоке воды не будет в домах по улице:

Светланская, 72, 74, 76.

Также с 9 до 18 часов по причине аварии воды не будет у потребителей по адресам:

Калинина, 229, 231, 241, 241а; Херсонская, 5, 18, 19, 20; Ясеневая.

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