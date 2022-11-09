Инициативные школьники Владивостока разработали проекты в администрации

Ребята провели со специалистами мэрии четыре дня. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Константин Шестаков, глава Владивостока, встретился с обучающимися муниципальных школ, которые проходили практику в мэрии на осенних каникулах. Ученики разработали несколько проектов, включая идеи об организации школьного пространства для досуга или о проведении чемпионатов по триатлону. Подобные мероприятия администрация собирается проводить регулярно, раз в полгода.

Чтобы участвовать в практике, школьники должны были отправить свои анкеты. Прошли отбор шесть старшеклассников, всего подали 103 заявки. Ребята за четыре дня познакомились с управлением по развитию физкультуры и спорта, учреждениями образования и управлением по работе со СМИ. Итогом практики стали собственные проекты школьников.

Ученик школы № 70 Ярослав Рякин и ученица школы № 14 Полина Кутуза, которые проходили практику в управлении образования, предложили разнообразить школьные пространства: организовать места досуга и отдыха, внедрить во всех школах систему раздельного сбора отходов, проводить больше общешкольных мероприятий конкурсной направленности. Нина Зайцева из школы № 82 предложила провести серию мастер-классов по фехтованию, а ученик школы № 3 Дмитрий Шикалида разработал проект о внедрении чемпионата по триатлону для школьников разных возрастов.

– Ваши проекты действительно отображают в себе запросы подрастающего поколения владивостокцев. Несмотря на то, что практика завершилась, предлагаю вам продолжить работу над реализацией своих инициатив совместно с кураторами из управлений администрации и воплотить все идеи, – подчеркнул Константин Шестаков.

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