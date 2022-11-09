Улицы Владивостока избавили от 1350 тонн автомобильных покрышек

До конца года планируется убрать еще 350 тонн покрышек. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

С начала 2022 года во Владивостоке вывезли 1350 тонн автомобильных шин, которые отправились на переработку. До конца года планируется убрать еще 350 тонн покрышек. Об этом рассказали специалисты мэрии на рабочем совещании с представителями управляющих компаний и ТСЖ.

Мероприятие провел глава приморской столицы Константин Шестаков вместе с прокурором города Иваном Ивановым и руководителем государственной жилищной инспекции Приморья Павлом Наливайко.

Как поделилась начальник управления туризма и городской среды Наталья Руденко, специалисты городских служб постоянно собирают и вывозят старые автомобильные покрышки, а администрация помогает УК и ТСЖ в приеме покрышек, собранных с придомовых территорий.

Константин Шестаков провел совещание с прокурором города и руководителем государственной жилищной инспекции Приморья. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Мы открыты для сотрудничества, поэтому просим представителей управляющих организаций не складировать на своих территориях автомобильные шины, а своевременно их вывозить.

Чтобы муниципальные площадки приняли шины, представители ТСЖ и УК должны обратиться в управление туризма и городской среды и сообщить дату и время, когда будет вывоз покрышек, их количество и номер машины. Сделать это можно по телефонам: 2-659-301 или 2-614-426.

Специалисты городской администрации просят автомобилистов не выкидывать старые колеса в лесах, вдоль дорог и на других территориях. Отработанные шины – это отходы четвертого класса опасности, которые разлагаются более ста лет, под воздействием солнца и воды они могут выделять токсичные вещества, именно поэтому их необходимо сдавать на переработку. Сделать это можно в специализированных компаниях или шиномонтажных мастерских.

Автомобилистов и управляющие компании просят не складировать шины. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Из использованных покрышек создают резиновую крошку, из которой производят покрытие для беговых дорожек, детских и спортивных площадок.

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