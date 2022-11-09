Во Владивостоке модернизируют остановки

Больше 80 новых павильонов преобразят остановки. Фото: управление дорог администрации Владивостока.

В столице Приморья продолжается комплексное благоустройство. Речь идет о модернизации общеобразовательных учреждений и других важных социальных объектов. Не забывает администрация города о парках, скверах и иных общественных пространствах. Большое внимание во Владивостоке уделяют дорогам. Специалисты стараются создать оптимальные условия для движения как на общественном, так и на личном транспорте. Недавно в центре города ввели выделенные полосы для автобусов, в разных районах оборудовали платные парковки и установили делиниаторы для удобства посадки и высадки пассажиров. А чтобы люди смогли с комфортом ожидать транспорт, на остановках монтируют новые павильоны.

Так, подрядная организация, работающая по заказу мэрии, оборудовала 17 остановочных пунктов новыми павильонами, помимо этого облагородили посадочные площадки и пути подхода. Они появились на остановках: «Перинатальный центр», «Казанский храм», «Новосильцевская батарея», «Улица Карбышева», «Некрасовская улица», «Адмиральская», «Зеленый угол», «Проспект Красного Знамени, 129», «Школа № 2», «Торговая», «Реалбаза», «Садгородская», «Госпиталь», «Пески», «Диомид» и «Энерготехникум».

Всего же, по словам сотрудников управления дорог городской администрации, павильоны обновят на более чем 80 остановках. Основная часть уже готова.

50 остановок преображаются благодаря заключенному концессионному соглашению между компанией «Цифровое Приморье» и мэрией. 16 павильонов смонтировали во время комплексного дорожного ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и еще 17 установили в рамках текущего содержания дорожной инфраструктуры.

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