На Дальнем Востоке взлетят цены на горбушу, сайру, кету и палтус

Рыба может вырасти в цене из-за увеличения ставки сборов за вылов ВБР. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пересмотр ставок сбора за вылов биоресурсов, куда входит любимая рыба дальневосточника, позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней. Ранее об этом заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. Госдума в трех чтениях приняла законопроект в отношении видов рыб и морепродуктов, которые вывозят на экспорт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Закон устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование водными биоресурсами в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну. В Дальневосточном бассейне ставка при вылове палтуса увеличится с 3,5 тысячи до 16,5 тысячи рублей за тонну. Сайры – со 150 до 800 рублей.

Сбор для дальневосточной горбуши повышается до 7,9 тысячи рублей за тонну, кеты – до 12 тысяч, кижуча и чавычи – до 15,1 тысячи, нерки — до 30 тысяч. Различные повышения ставки затронут минтай, треску, камчатского краба, креветку северную, спизулу.

Несмотря на рост налоговых поступлений в бюджет, для рыбопромышленников это определенно будет дополнительным расходом. Это значит, что цены на указанные ВБР увеличатся для дальневосточников. Отпускная стоимость может увеличиться примерно на 10-12%.

Ряд ресурсов при этом не ждут изменений. Ставка для кальмара подзоны Приморья остается на прежнем уровне (200 рублей за тонну). Для неценных и социально значимых для рынка рыб (окунь, карась, ёрш, плотва, краснопёрка, ряпушка) «побор» тоже останется прежним.

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