Из скейт-парка на набережной во Владивостоке на чемпионат России

Владивосток впервые был представлен на Первенстве России. Фото: Денис ГОРБУНОВ.

В Москве состоялся чемпионат России по ВМХ-фристайлу в олимпийской дисциплине «парк». Медали разыгрывались в двух возрастных категориях – в юниорской (17−18 лет) и элите.

Владивосток впервые был представлен на первенстве России. Защищал честь города Михаил Бугорков, вошедший по результатам в топ-10 лучших райдеров страны в категории юниоры.

– Скейт-парк Rampstroy по дальневосточным меркам довольно большой, у меня не было времени прикататься к размеру фигур, но я выкладывался на максимум. Рад, что удалось попасть в финал и представить Приморский край. Есть над чем работать дальше, буду стараться и улучшаться, – поделился Михаил Бугорков.

Присутствие приморского райдера на первенстве России стало возможным благодаря поддержке Дениса Горбунова и команды ADVANCE TEAM, рекламной мастерской Room32, группы компаний Slavda.

Михаил заявил, что продолжит улучшать свои навыки. Фото: Денис ГОРБУНОВ.

– У молодых, перспективных спортсменов с Дальнего Востока не всегда есть возможность выступать на общероссийских соревнованиях из-за сложной логистики. Я считаю, что бизнес может и должен помогать в таких случаях, развивать спорт, давать детям возможность выступить на крупных соревнованиях, несмотря на отдаленность нашего региона, – рассказал директор Room32 Евгений Кочергин.

В категории элит свои титулы лучших райдеров страны защитили Ирек Ризаев и Екатерина Круглова, мужчины и женщины соответственно.

Справка:

ВМХ «Парк фристайл» – это дисциплина BMX freestyle (вид спорта, произошедший от BMX-гонок), активно развивающаяся во всем мире с 80-х годов прошлого столетия. Организаторы Олимпиады 2008 года впервые предложили включить в программу летних Олимпийских игр данные дисциплины. Первые соревнования в дисциплине BMX «Парк фристайл» в рамках Олимпийских игр были проведены в Токио в 2021 году.

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