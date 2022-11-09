Целый пакет марихуаны нашли у мужчины в Приморье

Мужчина хранил пакет на летней кухне. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Нашли и изъяли наркотики у жителя поселка Хрустальный сотрудники полиции. Они обнаружили «запретный плод» во время оперативно-разыскных мероприятий.

Во время обыска в доме 45-летнего мужчины представители правопорядка увидели полиэтиленовый пакет с веществами, напоминающими по виду марихуану. Прятал его нарушитель на летней кухне. Находку отправили на экспертизу, где оказалось, что данное растение – каннабис, вес которого 454 грамма, рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Вес каннабиса был около 450 граммов. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Приморец признался, что приготовил марихуану он для собственного употребления, а не продажи. На мужчину завели уголовное дело за незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2, статья 228 УК РФ). Подозреваемому может грозить от трех до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в Партизанске у пенсионера нашли больше десяти килограммов наркотиков, однако мужчину не обвинили в их сбыте. Он рассказал, что большое количество запрещенных веществ предназначалось для личного использования.

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