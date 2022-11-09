В Советском районе во Владивостоке отремонтировали учреждения образования

В лицее №3 обновили два корпуса. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во всех муниципальных образовательных объектах Советского района Владивостока завершился ремонт. В учреждениях специалисты восстанавливали кровли и фасады. Пожалуй, самый масштабный объем работ выполнен в лицее № 3 по адресу: Опорная, 4.

Строители капитально отремонтировали два корпуса лицея. Фасад здания обновили, окрасив его в приятный пастельно-желтый цвет. Рабочие также отремонтировали кровлю, уделив особое внимание спортивному корпусу. По периметру здания сделали отмостки и заменили ограждение на территории.

Не остались без внимания и другие учреждения.

– На сегодняшний день кровлю отремонтировали в детском саду № 112, подходят к завершению работы по ремонту кровли в школе № 44. Помимо того, подрядчики произвели замену ограждения по периметру школы № 16, а также в детском саду № 184, – рассказали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Стоит напомнить, что сейчас кипят работы во Дворце спорта «Юность», чтобы воспитанники секций смогли побыстрее вернуться к занятиям в бассейне. Дело в том, что во время ремонта кровли, который проходил ранее, произошла протечка. Рабочим предстоит починить не только потолок, но и металлоконструкции, а также заменить освещение. Ребята временно занимаются в спорткомплексе «Олимпиец» и школе № 82.

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