Чемпионат пройдет во Владивостоке 12 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае впервые состоятся соревнования по дартсу для людей с ОВЗ. Посетить значимое событие смогут жители и гости Владивостока уже 12 ноября в 13:00 по адресу: Часовитина, 7.

Редакция «Комсомольской правды» связалась с президентом приморской федерации спорта лиц ПОДа Артемом Моисеенко. Он рассказал, почему подобные мероприятия необходимы для нашего края:

– Такие соревнования у нас еще не проводились, но они очень важны. Связано это с тем, что данный вид спорта доступен и интересен. Когда проходила ежегодная краевая спортакиада, мы заметили, что людям нравится дартс.

Предварительная регистрация для участия в чемпионате не требуется. Проявить себя могут все желающие абсолютно бесплатно. Организаторы добавили, что продлятся соревнования до самого вечера. Время закрытия будет зависеть от количества желающих, так как на площадке с радостью примут всех.

Выберут победителей профессиональные эксперты. Главный судья Марина Дорожкина и ее помощники Дмитрий Волошенко и Михаил Толстых примут непростое решение и определят лучших спортсменов.

– Скоро пройдут всероссийские соревнования. У нас есть возможность поучаствовать в них. По итогам приморского чемпионата мы соберем команду из четырех человек, которые представят наш край в Чебоксарах 14 ноября. Перелет, питание и проживание оплачивает федерация.

Следует заметить, что территория адаптирована для людей с особенностями здоровья. На локации также размещен бесплатный специализированный спортивный зал. Позаниматься самостоятельно или с опытными тренерами могут все желающие.

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