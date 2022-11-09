Даже современные трассы не выдерживают превышения допустимой нагрузки. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всего за два месяца, как рассказали в минтрансе Приморья, комплексы контроля большегрузов зафиксировали более 100 тысяч нарушений. Пока за них не штрафуют, но берут на заметку. Следить за водителями призваны восемь комплексов весогабаритного контроля, запущенных летом 2022 года.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в сентябре 2022 года министерство выдало 2868 разрешений на проезд большегрузного транспорта и два спецразрешения. При этом было выявлено еще 40 880 несогласованных маршрутов. Выходит, что количество нарушений превысило число выданных разрешений более чем в 20 раз.

Превышения допустимой нагрузки не выдерживают даже современные трассы, считают специалисты регионального минтранса. Поэтому и были созданы комплексы контроля веса. Количество зафиксированных нарушений доказало их эффективность. Эксперты надеются, что новая мера сможет сохранить от традиционных для края мостопадов и разрушения полотна. Размещены точки контроля в районе Золотой Долины на трассе Находка – Лазо – Ольга, на одном из участков Шкотово – Партизанск, на трассе Раздольное – Хасан (у Бамбурово), на подъезде к Владивостоку и в других местах.

Деньги будут поступать в региональный и муниципальный бюджеты, несмотря на то, что комплексы по концессии возвела компания «Цифровое Приморье». Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», выписывать штрафы будет Центр автоматизированной фиксации административных нарушений.

Напомним, из-за большегрузов несколько раз падали мосты в Приморском крае. Некоторые случаи приводили к трагедиям.

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