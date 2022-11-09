Брала ФСБ: сотрудники СК в Приморье сочли себя инкассаторами и оказались под следствием

В пресс-службе СКР по Приморскому краю не комментируют произошедшее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух сотрудников следственного отдела Советского района Владивостока задержали прямо на рабочем месте 28 октября. «Провинившихся» взяла ФСБ. В начале ноября 2022 года следователям, сообщил «Комсомольской правде – Владивосток» источник в правоохранительных органах, выбрали меры пресечения по статье за превышение полномочий. Что же произошло?

Операцию, по предварительным данным, провели «свои же» – отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Приморья при поддержке регионального управления ФСБ. Как сообщил источник, сотрудники вместе отдыхали (вероятно, с участием алкоголя). Один из них предложил проехать в популярный (среди ограниченного числа людей) подпольный игорный клуб. Попав туда, товарищи, используя свое положение, якобы потребовали из кассы 15 тысяч рублей. Прихватили с собой, по предварительным данным, даже телевизор. Все вышло, и сотрудники СК скрылись.

Вероятно, у подпольного клуба на Русской (к слову, заведение все еще работает) соратники еще влиятельнее, чем статус служащих правоохранительных органов. Об обогащении сотрудников СК узнали и задержали как подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ, поместили в ИВС.

Одному из фигурантов назначили арест, другого оставят под подпиской о невыезде. Обстоятельства дела все еще тщательно проверяют. Вменяют сотрудникам вину по 286 статье УК РФ за превышение полномочий. Состав преступления обширный: поэтому, если вину подозреваемых докажут, наказание сложно предугадать.

В пресс-службе СКР по Приморскому краю не комментируют произошедшее.

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