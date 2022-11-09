В гимназии № 1 во Владивостоке может появиться нововведение

По словам родителей, вкус еды не соответствует ожиданиям детей. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ/Администрация Владивостока.

В школьных столовых во Владивостоке продолжаются проверки питания. В этот раз ревизоры посетили гимназию № 1. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

После жалоб от родителей, которые сформировали внутришкольную комиссию, в гимназию № 1 прибыли специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования и начальник ведомства Максим Кильчевский. По словам руководителя, главная претензия взрослых в том, что вкус еды не соответствует ожиданиям детей, поэтому многие из них отказываются посещать столовые.

– Мы проверили технологические процессы, организацию подачи блюд, опросили ребят. По словам школьников, из двух предложенных блюд дети не всегда могут выбрать то, что им нравится, – поделился Максим Кильчевский.

Во всех школах России десятидневное меню составляет предприятие, которое занимается организацией питания, но по правилам подрядчик для готовки может использовать те продукты, которые разрешены Роспотребнадзором.

– Мы сталкиваемся с такой проблемой, когда ребенка не устраивает меню дня из двух блюд на выбор, но, к сожалению, менять перечень продуктов, который утвержден на официальном уровне, подрядчик не имеет права.

Председатель группы по проверке питания в гимназии Наталья предположила, что дети не понимают, какое блюдо им предлагают. Чтобы ребята могли определиться с выбором во время раздачи, она предложила создать специальные карточки, Максим Кильчевский поддержал идею и надеется, что подрядчик также ее одобрит.

Во всех школах во Владивостоке питание проверяют регулярно. Занимаются этим не только специалисты управления образования, но и представители родительской общественности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Колоссальную помощь получат приморцы, работающие на себя

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.