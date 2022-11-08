Представители ведущих компаний России поделятся секретами успеха с жителями Владивостока

Посещение выставки для потенциальных франчайзи – совершенно бесплатно. Фото: предоставлено организаторами

Более 10 компаний-франчайзеров уже подтвердили свое участие в выставке-конференции франшиз «Владивосток-2022» от «Franch Region» – единственного организатора региональных выставок по франчайзингу в России и одного из ведущих организаторов подобных мероприятий в странах СНГ. И этот список с каждым днем растет. Готовы расширить свой бизнес по франшизе и хотите присоединиться к событию? Или планируете начать свой бизнес под крылом и при поддержке успешной компании? Оставить заявку на участие или получить билет посетителя можно на сайте «Franch Region». И – да! Посещение выставки для потенциальных франчайзи – совершенно бесплатно!

Итак: Где? – Владивосток, Партизанский пр., 44в, отель Novotel Vladivostok, зал Невельской. Когда? – 17 ноября 2022 года.

В презентациях на выставке-конференции прозвучат уникальные предложения от одного из ведущих российских производителей мебели для кухонь, ванных комнат и деловых помещений – фабрики «Мария», федеральной медицинской компании – медицинской Лаборатории «Гемотест» (спонсор сессии), «СДЭК» – одной из крупнейших в стране компаний, обеспечивающих курьерскую доставку по России и миру, «МПР» – магазина постоянных распродаж, транснациональной компании в отрасли информационных технологий «Яндекс», федеральной франчайзинговой розничной сети магазинов товаров для дома «Галамарт» (спонсор сессии). И это – только часть компаний, готовых делиться бесценным опытом, наработками, предоставить в распоряжение своих франчайзи подробные бизнес-матрицы и обеспечить надежную поддержку.

Мероприятие стартует 17 ноября. Фото: предоставлено организаторами

– Наша выставка, это территория для комфортной встречи заинтересованных друг в друге сторон: компаний, которые хотят повысить свою узнаваемость, получить больше партнеров, заявить о своей франшизе, и потенциальных приобретателей франшиз. Для них наша выставка-конференция интересна как возможностью выбора и открытого диалога с представителями компаний-франчайзеров, так и тем, что здесь можно получить новые знания от спикеров «Академии франчайзинга», а также ответы на самые актуальные вопросы от экспертов и специальных гостей сессий, – отмечает Кира Гофштадт, основатель и руководитель компании «Franch Region».

Афиша выставки. Фото: предоставлено организаторами

Выставка-конференция состоится при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга.

Подробная информация о списке участников, темах предстоящих презентаций, сессий и выступлений представлена на странице выставки-конференции во Владивостоке. Нужно больше информации о том, что еще готовит «Franch Region» в 2022-м? Загляните в календарь предстоящих событий.

И маленький анонс на перспективу: в 2023 году выставки-конференции от «Franch Region» охватят 36 городов, причем 10 из них состоятся в крупных деловых и промышленных центрах государств СНГ. Следите за обновлениями!

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