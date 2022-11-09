Две новые подстанции введены в Приморье по программе МиРЭК

Подстанция «Вираж». Фото: Приморский филиал АО «ДРСК».

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (входит в Группу РусГидро) завершили строительство двух подстанций 35/6 кВ «Дачная» и «Вираж» в Надеждинском районе Приморского края. Проект выполнен в рамках Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

Из-за массового жилого строительства в Надеждинском районе прирост потребления электроэнергии только за прошлый год составил 30%. Новые энергообъекты станут дополнительными центрами питания, разгрузят существующую подстанцию и повысят качество и надежность электроснабжения в поселке Соловей-Ключ и на прилегающих к нему территориях. На каждой подстанции установлено по одному силовому трансформатору мощностью 6,3 МВА, к ним построены заходы линий электропередачи 35 кВ. На реализацию проекта по строительству новых подстанций компания направила более 65 миллионов рублей.

Подстанция «Дачная». Фото: Приморский филиал АО «ДРСК».

Помимо этого, в текущем году в рамках МиРЭК энергетики ДРСК провели еще ряд мероприятий для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Надеждинского района. Завершена реконструкция фидера № 8 подстанции «Шмидтовка», фидера № 8 подстанции «Надеждинская» и фидера № 6 подстанции «Соловей-Ключ». Также ведется работа по переводу нагрузок на трансформаторных подстанциях в п. Новый, с. Вольно-Надеждинское, п. Шмидтовка, п. Ключевой.

В настоящее время идут работы на линиях 6 кВ подстанций «Соловей-Ключ», «Надеждинская» и «Де-Фриз». В поселке Кипарисово, селе Тереховка, поселке Новый продолжаются работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ.

Программа МиРЭК была разработана в конце 2020 года и рассчитана до 2025 года. Общий объем выделенных на реализацию программы средств составит более 15 млрд рублей.

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