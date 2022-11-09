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НовостиВладивосток9 ноября 2022 8:24

Вопросы исполнительного производства семьи мобилизованных приморцев обсудят с судебными приставами

Мероприятие состоится 10 ноября
Анастасия АЛЯМКИНА
Прием жителей проведет врио главного судебного пристава Приморского края полковник внутренней службы Элеонора Протопопова.

Прием жителей проведет врио главного судебного пристава Приморского края полковник внутренней службы Элеонора Протопопова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 ноября, врио главного судебного пристава Приморского края полковник внутренней службы Элеонора Протопопова вместе со старшими судебными приставами ГУФССП и заместителями проведет прием жителей края.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы, связанные с исполнительным производством в отношении участников СВО и их родственников, а также рассмотрят обращения приморцев о возврате просроченной задолженности кредиторам.

Начнется прием в 10:00 по адресу: Владивосток, улица Светланская, 12, также он пройдет в зданиях структурных подразделений, адреса и телефоны которых можно найти на официальном сайте ГУФССП России по Приморскому краю в разделе «Контакты». Закончится мероприятие в 18:00.

Для посещения необходима предварительная запись по телефону: 8-423-241-13-16 (Татьяна Дробаха). С собой надо взять паспорт и доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя.

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