Вопросы исполнительного производства семьи мобилизованных приморцев обсудят с судебными приставами

Прием жителей проведет врио главного судебного пристава Приморского края полковник внутренней службы Элеонора Протопопова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 ноября, врио главного судебного пристава Приморского края полковник внутренней службы Элеонора Протопопова вместе со старшими судебными приставами ГУФССП и заместителями проведет прием жителей края.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы, связанные с исполнительным производством в отношении участников СВО и их родственников, а также рассмотрят обращения приморцев о возврате просроченной задолженности кредиторам.

Начнется прием в 10:00 по адресу: Владивосток, улица Светланская, 12, также он пройдет в зданиях структурных подразделений, адреса и телефоны которых можно найти на официальном сайте ГУФССП России по Приморскому краю в разделе «Контакты». Закончится мероприятие в 18:00.

Для посещения необходима предварительная запись по телефону: 8-423-241-13-16 (Татьяна Дробаха). С собой надо взять паспорт и доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя.

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