Большое количество деревьев и кустарников посадили в Приморье

Пополнили осенние пейзажи около шести тысяч растений. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице продолжаются работы по озеленению городских территорий. Специалисты посадили саженцы абрикоса маньчжурского, вишни Сарженты, спиреи и пузыреплодника. Новые растения появляются вдоль дорог. Они станут чудесным украшением площадок для прогулок и отдыха местных жителей, сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Пополнили осенние пейзажи около шести тысяч растений. Среди них дёрен белый, форзиция, рододендроны, гортензии, ясень маньчжурский, магнолия Зибольда, саженцы сосны густоцветковой и обыкновенной, ель корейская и колючая, можжевельник китайский, а также многие другие виды.

В начале ноября деревья высадили на улицах Багратиона, Русской, Огарева, Арсеньева, проспектах Острякова и 100-летия Владивостока. Список пополнят и другие участки города, ведь работы по благоустройству продолжаются.

Работы по благоустройству улиц города продолжаются. Фото: Администрация Владивостока

Кандидат биологических наук Ирина Крестовая рассказала, что укоренение деревьев проходит при температуре почвы не ниже +4 C. Как правило, во Владивостоке почва остывает уже к концу октября, но этот год стал аномальным, так как в начале ноября почва еще не достигла данной отметки. Ее температура около +5 C.

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