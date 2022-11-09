Во Владивостоке из-за аварии около 100 домов остались без света

Приморцы остались без света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке, в Первореченском районе (среди местных жителей известном как БАМ) около 100 домов остались без электричества. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу МУПВ ВПЭС, специалисты объяснили, что произошло.

– Бригада выясняет причину аварии, поврежденный участок переводят на резервный источник питания. К сожалению, пока не можем точно сказать, сколько времени займут ремонтные работы.

Местные жители отмечают, что проблема затронула и проспект 100-летия Владивостока. В целом без света остались абоненты Карбышева, Шошина, Днепровской, Ильичева, Камской и Ульяновской.

Напомним, совсем недавно из-за пожара на подстанции многие жители Первореченского района сидели без электричества и воды почти сутки.

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