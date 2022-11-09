Полпред президента в ДФО похвалил губернатора Приморья за активное участие в поддержке СВО

Юрий Трутнев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Полпред президента в ДФО выделил губернатора Приморского края Олега Кожемяко в качестве примера поддержки спецоперации. Свою позицию Юрий Трутнев озвучил на брифинге после заседания Совета ДФО во Владивостоке, которое состоялось в среду, 9 ноября. Подробности – в материале «КП».

– Когда против нашей страны объединился весь Североатлантический блок, то действует общий принцип: защищает страну не только армия, а защищает страну весь народ, каждый человек. У нас общие подходы с губернаторами, мы считаем, что все, чем мы можем помочь, мы помочь готовы. Кстати, присутствующий здесь губернатор Приморского края – один из примеров в этом отношении. Он сам регулярно бывает в зоне специальной военной операции, оказывает большую помощь бойцам. Уже отправил туда довольно много автомобилей, средств защиты, тех же тепловизоров. Мы все этим занимаемся и считаем это очень важным, – отметил дальневосточный куратор.

Кроме того, по словам Юрия Трутнева, остальные главы субъектов Дальнего Востока тоже посещают места проведения СВО. В том числе среди их задач – поддержка мобилизованных в обучении и снаряжении, восстановление присоединившихся к РФ территорий.

– Мы вместе добиваемся того, чтобы у людей были нормальные условия жизни, чтобы были восстановлены теплоснабжение, водообеспечение, чтобы вовремя дети пошли в школу. Вся эта работа в 2022 году выполнена в полном объеме. К нам обращаются руководители подразделений, которые участвуют в специальной военной операции, прежде всего тех подразделений, которые сформированы на Дальнем Востоке. Мы тоже им обязательно помогаем.

Полпред добавил, что власти намерены изменить государственную программу развития Дальнего Востока, чтобы перебросить средства на объекты, которые могли бы способствовать скорейшей победе.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что полпред обозначил не самую высокую заинтересованность коммерческих предприятий в помощи участникам СВО и новым регионам России. При этом власти готовы внести изменения в программу развития Дальнего Востока: расширить производство военной техники, в частности квадрокоптеров.

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