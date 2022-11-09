В Приморье росгвардейцы спасли чуть не утонувших рыбаков

Двух рыбаков спасли прибывшие на катере представители МЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники вневедомственной охраны спасли троих рыбаков, которые оказались в открытом море из-за перевернувшейся лодки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Вечером, когда росгвардейцы патрулировали территорию океанариума, к ним обратился прохожий за помощью. Он рассказал про нескольких человек, которые оказались в море. Их лодка перевернулась. Сотрудники сразу же сообщили о ситуации в экстренные службы и направились к мужчинам.

Они спустились вниз по крутой скале, где и увидели одного из пострадавших. Он пытался подплыть к берегу.

Сотрудники помогли мужчине выбраться из моря на сушу, отдали ему свои теплые бушлаты и напоили горячим чаем, чтобы он согрелся. Двух других рыбаков спасли прибывшие на катере представители МЧС. Что с ними сейчас – не сообщается.

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