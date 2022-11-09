Владивосток вновь погрузился в жуткие пробки

Загруженность дорог в городе сейчас оценивается на восемь баллов. Фото: скриншот «Яндекс.Карты».

В среду, 9 ноября, приморская столица снова погрузилась в масштабные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Карты», загруженность дорог в городе сейчас оценивается на восемь баллов.

Уже который месяц дорожное движение вечером во Владивостоке словно застывает. Самая тяжелая ситуация, как обычно, складывается в центре: дорожные заторы образовались в районе улиц Некрасовской, Светланской, Алеутской, Семеновской, Адмирала Фокина и Западной. Скованными оказались проспекты Красного Знамени и Океанский, где машины почти не двигаются.

На удивление, пробка в этот раз обошла Золотой мост, заторы на котором обычно достигают нескольких километров.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про проблемы с дорожным движением в городе. Приложение уже который раз оценивает пробки на семь, а то и девять баллов.

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