В Приморье поймали мужчину, пугавшего жителей

Все произошло в поселке Поспелово. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские задержали мужчину, который пугал жителей во Владивостоке. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Приморского края.

До этого в дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сразу несколько сообщений от жителей, которые стали очевидцами жуткой ситуации. Они рассказывали о том, что в поселке Поспелово неизвестный мужчина в неадекватном состоянии пугает прохожих и кидает кирпичи в проезжающие мимо машины.

Жалобы не остались без внимания, и на место оперативно приехали сотрудники ДПС, патрульной службы и бригада скорой психиатрической помощи. Мужчину задержали и доставили в диспансер для выяснения обстоятельств.

Неизвестно, что так обозлило человека и чем ему не угодили проезжающие автомобили. Тем более что люди за рулем явно не провоцировали на такую реакцию. Пока ясно только одно: до этого 36-летний мужчина уже был судим.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Хочешь открыть свое дело, узнай о льготах и господдержке для самозанятых!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.